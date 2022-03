La guerra “no va a ser positiva para Chile, a pesar del precio alto del cobre”

Commodities

El experto espera que el metal rojo supere los US$ 5 la libra y que el promedio del año sea mayor a US$ 4,45 la libra.

El positivo efecto del alza del cobre en Chile a raíz de la invasión rusa en Ucrania se vería opacado por “una mezcla bastante potente de efectos que se pueden anular”. Esa es la visión del académico del Centro de Minería de la Pontificia Universidad Católica, Gustavo Lagos, quien explica a DF lo que está ocurriendo en el mercado del cobre.

- ¿Qué llevó al precio del cobre a un nuevo máximo histórico esta semana?

- El precio del cobre partió en US$ 4,52 la libra cuando comenzó la invasión y saltó hasta su máximo histórico de US$ 4,87. Esto es directamente a causa de la invasión rusa en Ucrania, porque el cobre se está viendo afectado por las sanciones.

- Pero el embargo no incluye al cobre ruso…

- Las sanciones y sus consecuencias no se ven inmediatamente. Rusia ha estado exportando cobre a través de sus filiales chinas, incluso ahí pueden hacer transacciones con el sistema Swift. Sin embargo, de a poco los bancos chinos están dejando de operar con bancos rusos, de hecho, el mayor banco del mundo ya prohibió las transacciones con Rusia.

Independientemente de que ellos puedan seguir operando con Rusia, no les conviene porque podrían tener problemas con otros clientes mucho más importantes que ese país. Las sanciones tienen efectos secundarios de mediano plazo, impacta a la producción -porque Rusia no va a seguir produciendo, si no puede seguir vendiendo- y eso hace que se queden sin capitales para las inversiones que necesiten hacer. Y aunque Rusia es recién el octavo mayor productor de cobre a nivel mundial con 800 mil toneladas, se trata de una producción que no se reemplaza fácilmente, por lo tanto, va a haber menos oferta.

Por otro lado, también tendrían dificultades para exportar físicamente el cobre, ya que las navieras van a empezar a ser controladas. La naviera más grande del mundo, Maersk, ya declaró que no lleva nada, ni desde ni hacia Rusia.

- ¿Y por qué retrocedió el cobre los últimos días?

- Hay varios países subiendo sus tasas de interés porque los bancos centrales están reaccionando a la inflación. Los inversionistas que habían apostado por el cobre para obtener ganancias se están saliendo del cobre. Pero creo que se va a reanudar el alza, porque recién estamos viendo el inicio de las consecuencias de las sanciones.

Lo que viene

- ¿Qué espera que ocurra con el precio del cobre?

- Es difícil saber, pero creo que el cobre no puede bajar mucho más, a menos que suban muy fuerte las tasas de interés, y se vuelvan mucho más atractivas que comprar commodities. El cobre está barato en este momento y va a volver a subir. Es posible que supere los US$ 5 la libra y, con el conflicto, mi proyección de precio promedio cambió para el año a US$ 4,45 la libra. Y creo que va a ser más alto que eso.

- ¿Qué impacto va a tener en Chile?

- Los efectos en Chile son difíciles de dimensionar. Obviamente, un cobre más caro hace subir al peso con respecto al dólar y beneficia a las arcas fiscales. Pero al mismo tiempo vamos a tener más inflación porque importamos petróleo. Vamos a tener un precio del petróleo súper caro y, por lo tanto, el Banco Central va a subir la tasa de interés y, con eso, habrá menos crecimiento. Entonces, es una mezcla bastante potente de efectos que se pueden anular y creo que esta vuelta no va a ser positiva para Chile, a pesar del precio alto del cobre.