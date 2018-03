La sombra de la corrupción marca 18 años de la política en Perú

Commodities

Todos los jefes de Estado han quedado señalados, investigados o detenidos por hechos irregulares.

La salida de un presidente peruano no se veía desde el año 2000 cuando el entonces jefe de Estado, Alberto Fujimori, renunció al cargo a través de una carta enviada por fax desde Japón.

Fujimori atravesaba en ese momento un escándalo producto de la publicación de los llamados “vladivideos”, una serie de cintas grabadas por el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos quien dejó al descubierto los métodos del Ejecutivo para sobornar a políticos y empresarios.

Tras él, Perú tuvo 18 años de gobiernos y sucesiones constitucionales. Sin embargo, todos los mandatarios subsiguientes han quedado señalados, de una u otra manera, por hechos de corrupción y enfrentan hoy acusaciones o investigaciones por ello.

La cara más visible de los escándalos de corrupción había sido hasta julio de 2007 la del expresidente Alejandro Toledo, quien fue acusado de tráfico de influencias y lavado de activos, luego de que recibiera alrededor de US$ 20 millones para favorecer a Odebrecht en la concesión de la autopista Interoceánica Sur. Sobre él pesa un pedido de extradición desde EEUU, donde se encuentra prófugo, solicitud que fue aprobada ayer por unanimidad por el Consejo de Ministros.

Fue precisamente a mediados de 2017, cuando fue emitida una orden de prisión preventiva en contra del exmandatario Ollanta Humala, quien ahora se encuentra detenido. Junto a su esposa, es acusado de recibir aportes de Odebrecht y de otros actores, como Venezuela, para la campaña electoral que lo llevó al poder en 2011. Pero tampoco escapan de señalamientos figuras como el expresidente Alan García, el actual primer vicepresidente y sucesor de PPK, Martín Vizcarra; la segunda vicepresidenta, Mercedes Araóz, y otros protagonistas de la política nacional.

Fitch mantiene calificación

Desde el punto de vista financiero, Perú se mantiene con una visión de país estable para Fitch Ratings, que ayer ratificó su calificación crediticia para el país en BBB+, con perspectiva estable, tras considerar que las cuentas fiscales nacionales y externas de la nación son sólidas, lo que aumenta la credibilidad de las políticas macroecónomicas. Según reveló la firma, su calificación se fundamentó en tres puntos: sólidas finanzas públicas con nivel importante de activos financieros, credibilidad del régimen de política monetaria y sólidos balances macroeconómicos externos.

Sin embargo, para la consultora Oxford Economics, la incertidumbre política ha alcanzado su punto máximo tras la renuncia de PPK y la llegada de un "presidente no electo enfrentando una convulsionada oposición pudiera significar mayor inestabilidad, elevando más riesgos para nuestro pronóstico de crecimiento de 3,5% del PIB".

Incertidumbre sobre futuro de la Cumbre de las Américas

La agitación política en Perú ocurre a menos de tres semanas de la Cumbre de las Américas, que tiene previsto realizarse el 13 y 14 de abril en Lima, y para la que se espera, entre otras, la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su primer viaje a América Latina.

Desde ayer, la noticia de la eventual salida de PPK del gobierno empezó a causar impacto en la región con fuentes del gobierno del presidente argentino, Mauricio Macri, adelantando que el titular de la Casa Rosada podría no asistir al evento si PPK no seguía al frente de la nación. En una conversación que habría sostenido con su par colombiano, Juan Manuel Santos, Macri se mostraba preocupado por la situación y aseguraba que "si la cosa sigue así no podemos ir".

También queda en vilo qué ocurrirá con la polémica invitación, posteriormente retirada, al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En Chile, en tanto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo que la asistencia de Sebastián Piñera "es una materia que será resuelta próximamente por el presidente de la República".

CRONOLOGÍA DE LA CRISIS DE PPK

2016 28 de julio

Asume Pedro Pablo Kuczynski como presidente de Perú.

13 de diciembre

Abren investigación contra el mandatario por vínculos con Odebrecht cuando era ministro de Alejandro Toledo.

2017 17 de septiembre

PPK renueva su gabinete luego de que el Congreso no concediera el voto de confianza a varios ministros.

13 de diciembre

Odebrecht revela pagos por

US$ 4,8 millones a Westfield Capital y First Capital, empresas vinculadas al mandatario.

15 de diciembre

Congreso admite con 93 votos el proceso de vacancia presidencial.

21 de diciembre

PPK enfrenta su primer período de vacancia en el Congreso y logra apoyo para seguir en el cargo.

24 de diciembre

PPK concede indulto humanitario a Alberto Fujimori.

2018 8 de marzo

Oposición presenta nueva moción para destituir a Kuczynski por considerar falta moral.

15 de marzo

Congreso fijó para el 22 de marzo la votación sobre la vacancia.

16 de marzo

PPK presentó alegatos ante la Comisión Lava Jato del Congreso sobre sus vínculos con Odebrecht.

20 de marzo

Fuerza Popular presentó videos de presunta compra de votos por parte del Ejecutivo para evitar la vacancia.

21 de marzo

PPK renuncia a su cargo.