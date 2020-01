La volatilidad del mercado: ahora el petróleo cae con fuerza tras palabras de Trump

Commodities

Tras una fuerte subida como consecuencia del ataque de Irán a una base norteamericana, ahora la cotización del petroleo se desploma este miércoles tras el anuncio de "poderosas" sanciones económicas a Irán por parte de Donald Trump. Esto se suma al hecho de que el ataque iraní con misiles balísticos a bases estadounidenses en Irak no ha afectado a ninguna instalación ni a la capacidad de producción del régimen de Bagdad.

Tras llegar a superar la barrera de los US$ 71, el barril de Brent, de referencia en Europa, cae un 4,4%, hasta los US$ 65,2. En el caso del West Texas, de referencia en EEUU, las pérdidas superan el 5%, lo que deja su valor en los US$ 59,4.

El sorprendente aumento de los inventarios de crudo en 1,2 millones de barriles al cierre de la semana pasada, según la Agencia Internacional de la Energía, también ha contribuido a este desplome. Y es que el mercado esperaba una reducción de 2,6 millones de barriles.

Las subidas experimentadas por el petróleo en los primeros compases de la sesión, unidas a las cancelaciones de numerosos vuelos por parte de grandes aerolíneas, han presionado a la baja el valor en Bolsa del sector, especialmente de las compañías del Viejo Continente con exposición a Oriente Medio. Sin embargo, conforme el desplome del 'oro negro' se ha agudizado, estas han visto repuntar el precio de sus acciones.

Los títulos de Air France, una de las primeras compañías en anunciar la cancelación de todos los trayectos que sobrevolaban el espacio aéreo de Irán e Irak, llegaron a caer esta mañana un 3% en la Bolsa de París. Pese a ello, estos han firmado al cierre una subida del 0,49%, hasta los 9,44 euros.

Por su parte, las acciones de Lufthansa retrocedieron alrededor de un 2% después de que la empresa alemana suspendiera sus vuelos a Teherán. En la última hora de la sesión, sus títulos han registrado un fuerte repunte que les ha permitido cerrar con una subida del 1,14%, hasta los 15,54 euros.