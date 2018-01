La volatilidad se tomó el precio del cobre en la primera semana de 2018

Commodities

Cerró la jornada en US$ 3,21.

El precio del cobre atraviesa un periodo de volatilidad en este arranque de 2018 y aunque está en sus niveles más altos desde 2014 parece que aún no decide si se instala cerca de los US$ 3,20 o US$ 3,30.

Al final, el precio se ubicó en US$ 3,21915, lo que representa una fuerte baja de 1,46% en relación al cierre de ayer.

Con este resultado, el precio del principal producto de exportación del país acumuló un retroceso de 0,84% en esta corta semana. El valor prmedia los US$ 3,24 en 2018.