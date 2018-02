Las materias primas son mal negocio para bancos al caer los ingresos

Commodities

Las materias primas fueron un pésimo negocio para Wall Street el año pasado y los bancos registraron el peor año en al menos una década.

Los ingresos cayeron un 42% a US$2.500 millones el año pasado, el nivel más bajo en datos que se remontan a 2006, según la firma de análisis Coalition Development, que compila datos de 12 de los principales bancos. Malas apuestas en petróleo y gas, baja volatilidad y negociaciones moderadas fueron los responsables de la caída.

Aunque Coalition no desglosa las cifras por bancos individuales, la caída probablemente refleja un bajo desempeño para Goldman Sachs Group. El banco, que fue durante décadas el operador de materias primas líder de Wall Street, sufrió el peor desempeño anual en materias primas de su historia como empresa que cotiza en bolsa.

El mes pasado, el director financiero, Marty Chavez, insinuó que los ingresos de materias primas cayeron más de US$750 millones en 2017, lo que sugiere que el banco representa una parte significativa de la disminución general estimada por Coalition.

"Tal vez haya algo de recuperación en 2018", dijo por teléfono George Kuznetsov, jefe de investigación de Coalition. "Es el primer año en muchos que no vemos que los principales bancos cierren negocios de ventas y negociaciones".

Los ingresos de materias primas de los bancos totalizaron más de US$13.000 millones en 2008 y 2009 y se han estado reduciendo debido al escrutinio regulador, restricciones a la negociación por cuenta propia y la disminución de la inversión por parte de los fondos de cobertura.

Coalition monitorea actividades en materias primas relacionadas con energía, gas, petróleo, metales, carbón y agricultura. Los datos incluyen a Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, Société Générale SA, UBS Group AG y HSBC Bank Plc. El análisis no incluye a bancos australianos, canadienses o de mercados emergentes que tienen una gran presencia en productos básicos. No hace comentarios sobre empresas específicas.

El Bloomberg Commodity Index, una medida de la rentabilidad de los inversionistas de 22 materias primas, subió solo un 0,8% el año pasado. Si bien la volatilidad ha aumentado en los últimos meses, el mercado todavía está muy moderado en comparación con los últimos años.