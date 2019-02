Commodities

Mientras que la producción de petróleo en Venezuela cayó a un mínimo de 69 años en 2018, Colombia está viendo un renacimiento de la actividad.

Las refinerías del Golfo de Estados Unidos están aumentando los precios del petróleo colombiano en medio de sanciones a las importaciones venezolanas, históricamente uno de los principales proveedores de petróleo de Estados Unidos.

El crudo colombiano se ha fortalecido debido a restricciones más severas contra la petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA, una reducción autoimpuesta en la producción canadiense y en los recortes de producción acordados por la OPEP y sus aliados.

Los ejecutivos de Ecopetrol SA, la compañía petrolera estatal controlada por Colombia, están siguiendo de cerca la situación en Venezuela y el impacto de las sanciones. La compañía se está beneficiando, ya que ha sido capaz de "brindar a los clientes de manera confiable" debido a que la producción venezolana ha caído, dijo el gerente de finanzas, Jaime Caballero, en una conferencia de resultados el miércoles.

El petróleo colombiano insignia Castilla, un competidor directo contra el crudo venezolano pesado y agrio, se vendió con un descuento de US$ 4 por barril al índice de referencia global Brent para la carga de cargamentos en marzo. Eso se compara con un descuento de US$ 9,80 para cargas en febrero, según personas con conocimiento de la situación.

Los compradores tradicionales de petróleo venezolano están encontrando alternativas. Valero Energy Corp. ha comprado crudo canadiense para ayudar a tapar el agujero, según una persona familiarizada con el asunto. PBF Energy Inc., que solía comprar petróleo venezolano para su refinería Chalmette en Luisiana, compró Mexican Talam. Incluso Citgo Petroleum Corp., la unidad de refinación en Estados Unidos de PDVSA, recibió un poco de ayuda de PetroChina Co. Ltd. para obtener acceso al petróleo colombiano Vasconia.

