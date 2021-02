Lo que están diciendo y hasta dónde creen que llegará: Wall Street debate sobre la histórica recuperación del cobre

Commodities

Los futuros del metal rojo se ubican por sobre los US$ 4 la libra, su mayor nivel desde 2011.

Con un cobre que se encuentra enfrentado una histórica recuperación, que tiene a los contratos futuros por sobre los US$ 4 la libra, los bancos de inversión han debatido acerca del rally que vive el commodity.

El último en entregar su parecer fue Goldman Sachs, el que en un informe sostuvo que hay un "alto riesgo de escasez" del metal en los próximos meses, enfrentando el déficit más profundo desde hace una década, situación que empujaría al alza los precios. Desde la entidad indicaron que la perspectiva "sigue siendo extremadamente optimista, sin evidencia de que los niveles de precios actuales estén estimulando efectos para revertir las tendencias".

De esta forma, la institución financiera indicó que prevé un déficit de 327.000 toneladas en 2021 y un precio de US$ 9.200 (US$ 4,17 la libra) en un horizonte de tres meses, US$ 9.800 (US$ 4,44 la libra) en seis y US$ 10.500 ( US$ 4,76 la libra) en un año.

Más drástica es la estimación que realizaron en Citi, donde se espera una recuperación mejor a la prevista en la demanda de cobre, por lo que anticipa un déficit de alrededor de 500.000 toneladas para el presente ejercicio y con bajos inventarios para los próximos años.

Lo anterior llevó al banco de inversiones a subir el precio que tenía estimado para el commodity para el corto plazo, de US$ 3,26 la libra a US$ 4,08 la libra.

Por su parte, desde JPMorgan Chase & Co apuntaron que las materias primas comenzaron un nuevo "superciclo", el que, sin embargo, estaría liderado por el petróleo.

En la firma aseguraron que es muy probable que se produzca un auge a largo plazo de los commodities, con Wall Street apostando por una fuerte recuperación económica de la pandemia y cubriéndose contra la inflación.

El escepticismo de Julius Baer

El que se mostró contrario a denominar como "superciclo" a este rally que vive el cobre fue el banco suizo Julius Baer.

Desde la entidad señalan que el actual momento del metal no se fundamenta en la demanda a largo plazo, sino que en la recuperación económica de la pandemia.

"Dado que la economía de China ya ha alcanzado los niveles anteriores a la crisis, y que el país está listo para continuar su transición a un crecimiento impulsado por el consumo, la dinámica de la demanda en los mercados de metales debería suavizarse, tanto a corto plazo como a plazo más largo. El impacto debería sentirse con más fuerza en los mercados del mineral de hierro y acero".