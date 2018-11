Malas noticias: Cochilco recorta el precio del cobre y sincera que estará bajo los US$ 3 este año

Commodities

Esperan que el precio promedio termine este 2018 en US$ 2,97 la libra, desde los US$ 3 que la tenía anteriormente.

Los menores precios del cobre que se han presentado en los últimos meses tuvieron un impacto en las proyecciones de precio que hace la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). La entidad, bajó la estimación de precios para este año y el próximo.

Por su parte, para el 2019 estima que el valor del principal producto de exportación llegue a US$ 3,05 la libra, lo que es un recorte respecto de lo los US$ 3,10 que esperaba hace unos meses.

La clave del recorte de expectativas está en la guerra comercial que sostienen China y Estados Unidos.

Además de las estimaciones de precio, la agencia estatal proyecta que la producción de metal aumentará. Este año la producción llegaría a 5,76 millones de toneladas, lo que representa un alza de 4,7% con respecto a 2017.

Para los próximos años, Cochilco anticipa que la producción seguirá expandiéndose, pero a un ritmo menor, con una subida interanual de 3,1% para 2019 y de 1,4% para 2020.

Durante la presentación de las estimaciones, el coordinador de Mercado de la entidad, Víctor Garay, advirtió que la guerra comercial, la desaceleración económica de China y el fortalecimiento del dólar se mantienen como riesgos para la cotización del cobre.