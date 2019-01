Malas noticias para Chile: Goldman Sachs asegura que al cobre le costará más de lo pensado recuperar los US$ 3 la libra

Commodities

Las dudas de China llevó a que el banco de inversión actualizara la perspectiva que hay para los metales.

Goldman Sachs Group Inc. ha recortado su previsión para los metales a corto plazo debido a que la economía de China se ha "desacelerado notablemente". El banco ha equilibrado esa perspectiva con una predicción de que China continental responderá apuntalando la expansión en la segunda mitad del año, lo que favorecerá un repunte del cobre y del aluminio.

El banco, que había mantenido una postura alcista sobre las materias primas para 2019, ahora ve el cobre a US$6.100 (US$ 2,76 la libra) la tonelada métrica en tres meses y a US$6.400 (US$ 2,94) en seis, frente a pronósticos anteriores de US$6.500 (US$ 2,94) y US$7.000 (US$ 3,17) respectivamente. El objetivo de 12 meses se mantuvo en US$7.000.

Dada la importancia del objetivo de crecimiento de China, "la política tendrá que suavizarse para compensar la debilidad en muchas partes de la economía", dijeron los analistas, entre los que figura Hui Shan, en el comentario del 4 de enero. Se espera que el crecimiento de la inversión en infraestructura se acelere al 10% en 2019 desde el 4% el año pasado, y que el crecimiento del PIB trimestral anualizado aumente, dijeron.

Las tensiones comerciales mundiales y la apreciación del dólar castigaron a los metales, desde el cobre al zinc, en 2018. Más recientemente, la desaceleración interna de China ha sido el principal factor en la tendencia bajista, y el índice de fabricación oficial se deslizó a una contracción en diciembre por primera vez desde 2016. La demanda en la mayor economía de Asia "sin duda se ha debilitado", dijo Goldman.

"Anticipamos una continuación de la presión sobre los metales en el primer trimestre", dijeron los analistas. "La experiencia de la crisis 2015-2016 también implica que, en tiempos inciertos, los inversores pueden esperar a ver señales concretas de fortalecimiento de la demanda antes de tomar posiciones largas", dijeron.

Goldman también se mostró más positivo respecto al segundo semestre, ya que algunos metales, entre ellos el cobre, están sobrevendidos, y hay avances micro en China, como los límites a la chatarra, que el mercado está ignorando. A pesar de las revisiones a la baja, "seguimos siendo optimistas respecto a los fundamentos del mercado", dijo.

El viernes, el banco central de China anunció otro recorte a la cantidad de efectivo que los bancos deben mantener en reserva, una medida que tiene por objetivo liberar una liquidez neta de 800.000 millones de yuanes (US$117.000 millones) y compensar una contracción de fondos antes del Año Nuevo Chino. Tras la medida, UBS Group AG dijo que esperaba más flexibilización a medida que se desacelera el crecimiento, como recortes de impuestos y aumento del gasto fiscal.

En su perspectiva para el níquel, Goldman hizo recortes significativos, citando planes de suministro de bajo coste de Indonesia. "Aunque queda por ver si estos proyectos pueden terminarse a tiempo y dentro del presupuesto, tienen el potencial de cambiar las reglas del juego", dijo. El banco ve el níquel a US$12.500 en 12 meses, desde los US$18.000.