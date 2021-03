Mayor comerciante de cobre del mundo pone todas sus fichas en el metal y espera que su precio se acerque a los US$ 7 la libra

Commodities

El mayor comerciante de cobre del mundo espera que el metal alcance los US$ 15.000 la tonelada ( US$ 6,8 la libra) en la próxima década, ya que la demanda por la descarbonización global producirá un déficit profundo en el mercado.

Incluso en las primeras etapas de la crisis del Covid-19, Trafigura Group apostaba por el repunte que vio duplicar el cobre durante el año pasado para cotizar a más US$ 9.000 la tonelada (US$ 4,08 la libra) . Ahora, el gigante de las materias primas ve al metal superando máximos históricos por encima de los US$ 10.000 a medida que las economías occidentales se retiran de la pandemia y la revolución verde se afianza, dijo el jefe de comercio de cobre Kostas Bintas en una entrevista.

Hasta ahora, el repunte se ha visto impulsado por interrupciones en el suministro relacionadas con el virus y una ola de compras sin precedentes en China, consumidor de la mitad del cobre mundial. Pero a medida que aumenta la inversión global en energía renovable e infraestructura de vehículos eléctricos en los próximos años, Trafigura prevé que los precios de la materia prima suban aún más.

"Pensamos que el cobre saldría más fuerte de esta crisis de Covid, y eso es exactamente lo que sucedió", dijo Bintas. "Lo que ha hecho Covid es que ha convertido al resto del mundo en un factor importante en el crecimiento del consumo, en comparación con el pasado, cuando el cobre se trataba de China".

La apuesta alcista de Trafigura sobre el cobre será bienvenida por los inversionistas que se han estado acumulando en el mercado durante el año pasado, así como por las empresas mineras que ya están disfrutando de bonanzas ganancias. Pero será una historia diferente para los consumidores.

Algunos fabricantes importantes de cobre ya están advirtiendo que el aumento de los precios incitará a los compradores a buscar alternativas, como el aluminio en el cableado conductor. Los altos precios también incentivarán a los distribuidores de chatarra a incrementar la recolección.

Existencias agotadas

Aún así, Trafigura cree que la presión sobre la oferta será demasiado grande para evitar un alza de precios a medida que se afianza la revolución verde.

Covid-19 ha generado un alto precio en el suministro de chatarra y cobre extraído, lo que ha provocado una fuerte caída de los inventarios mundiales durante el año pasado. Con las existencias acercándose a niveles críticos, cualquier interrupción adicional podría comenzar a tener un impacto enorme en los precios, según Trafigura.

"Cuando se busca una revalorización del cobre en un entorno de escasez de existencias, lo que dice el mercado es que solo las personas que realmente quieren el cobre pueden tener el cobre, y van a tener que pagar por él ", Dijo Train.

Lejos de los mercados de futuros, Trafigura también espera algunos cambios profundos en la industria física a medida que el mercado se adentra más en el déficit. Las tarifas de procesamiento que cobran las fundiciones para convertir el mineral extraído en metal terminado ya están en el nivel más bajo desde 2010, y pronto podrían caer a cero, o incluso volverse negativas, dijo Bintas.

Si bien eso ejercería una gran presión sobre la rentabilidad de las fundiciones, la escasez de suministro de cobre refinado estimulará un repunte en las primas de envío pagadas por los clientes. También es probable que aumenten los precios de los subproductos, lo que ayudará a compensar parcialmente el impacto, dijo.

La inminente revolución verde ha reforzado las perspectivas para muchos metales industriales, lo que ha llevado a algunos analistas a llamar al inicio de un nuevo superciclo en los mercados de materias primas. Pero Trafigura dice que la dinámica de oferta ajustada del cobre lo distingue del resto y respalda la audaz decisión de la casa de comercio sobre los precios.

"No estoy seguro sobre el superciclo de las materias primas, pero estoy 100% seguro sobre el superciclo del cobre", dijo Bintas.