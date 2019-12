Mercado de hierro ‘se volvió loco’: confusión por alza repentina

Commodities

Datos positivos provenientes desde China habrían elevado el precio del commodity.

El sorpresivo repunte del mineral de hierro sobre US$ 90 por tonelada, en medio del optimismo sobre las perspectivas de la demanda china, generó consternación entre los observadores del mercado. Algunos cuestionaron la medida mientras los precios fluctuaban el martes.

"Hay cierta confusión sobre la razón por la que se volvió loco", dijo Tomás Gutiérrez, un analista de Kallanish Commodities, desde Shanghái, tras el aumento de 5,2% del lunes. "Me resulta difícil ver lo que ha cambiado efectivamente".

El reciente vuelco del mineral de hierro desde que se hundió en los US$ 70 a mediados de noviembre extiende un año tumultuoso para el componente para la fabricación del acero. A principios de 2019, los precios se elevaron a máximos multianuales después de un importante corte de suministro en Brasil, antes de replegarse ante signos de mayores envíos. La reciente alza se produjo en medio de promesas del liderazgo de China para fortalecer el gasto en infraestructura clave.

Los inversionistas interpretaron una reciente declaración del Politburó sobre la economía como optimista para la infraestructura, dijo Gutiérrez. Añadió: "Es posible que las personas solo apuesten por el resultado de la Conferencia Central de Trabajo Económico, basado en el cambio de tono aquí presentado", en referencia a un evento que reúne a los principales líderes para aprobar las metas para 2020.

Los futuros en Singapur inicialmente avanzaron hasta 1,1% a US$ 92,91 por tonelada el martes, el precio intradía más alto desde el 19 de septiembre, antes de cotizar 0,4% más bajo a US$ 91,50 a las 5:30 PM. La semana pasada, los precios repuntaron 3,2%, a medida que los precios del acero subían y la rentabilidad de las siderúrgicas mejoraba.

'No hay muchas señales'

"Definitivamente hemos observado algunos datos menos malos desde China y eso precipitó cierto rebote", dijo Daniel Hynes, estratega sénior de materias primas de Australia & New Zealand Banking Group Ltd. "Sin embargo, el aspecto positivo parece limitado desde aquí. No hay muchas señales de una recuperación significativa de la demanda a largo plazo".

El crédito adicional en la economía de China llegó al sector de la construcción, según Citigroup Inc., que dijo que su propia medida de la actividad de construcción alcanzó un récord en noviembre. Los analistas, incluido CRU Group, habían notado previamente que los fabricantes y constructores estaban cada vez más ocupados antes del invierno.

Desde el shock de oferta en el primer semestre que elevó el mineral de hierro sobre los US$ 100, la producción mundial se ha recuperado, incluso en las mineras líderes en Brasil y Australia. La brasileña Vale SA dijo que la producción puede alcanzar hasta 355 millones de toneladas el próximo año, un repunte considerablemente mayor a los 307 millones a 312 millones de este año. Dicha perspectiva estimuló las expectativas de precios más bajos.

"El mercado probablemente estaba fijando los precios en el peor escenario posible y eso ha mejorado ligeramente", dijo Hynes. Sin embargo, el último repunte "no parece estar basado en indicadores fundamentales que aún apuntan a una perspectiva relativamente moderada".