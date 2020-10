Mercado del cobre espera plan económico de China con un alza en apuestas especulativas

Commodities

El precio del metal ha caído en las últimas semanas, pero desde el mercado destacan un fundamento sólido en la recuperación del país asiático.

En un entorno que sigue plagado de incertidumbre y riesgos geopolíticos y sanitarios, China se ha instalado como una luz de esperanza para los inversionistas del mercado de metales. Y ahora, con las miradas puestas en uno de los mayores eventos para la mayor economía asiática por delante, no sorprende que los especuladores hayan ido subiendo las apuestas en las últimas semanas.

Esta semana está reunido el presidente de China, Xi Jinping, con los altos mandos del Partido Comunista chino para definir, entre otras cosas, el plan de crecimiento del país en los próximos cinco años. Este evento tiene a los inversionistas al borde del asiento, ya que un plan de inversión agresivo podría darle un empujón adicional a los commodities, dada la relevancia que tiene ese mercado como comprador de materias primas.

En este entorno, las últimas semanas han visto una agresiva apuesta por parte de los especuladores de cobre, que han llevado sus posiciones a favor del alza del precio del metal a máximos no vistos desde el año pasado, según datos de Bloomberg.

Los contratos no comerciales largos –acuerdos de compra no relacionados con el intercambio físico de metal que se la juegan por el alza del precio– en Chicago subieron 22% entre el 6 de octubre y la semana pasada (último dato disponible), ubicándose en 131 mil.

Esto ha dejado la diferencia entre estos instrumentos y los contratos cortos –que apuestan a la caída del precio– en su mayor nivel desde principios de junio de 2019.

Este aumento en las posiciones especulativas se ha dado de la mano de una mejora en las perspectivas de la recuperación económica en China, que ha su vez ha ayudado a los precios a mantenerse sobre los US$ 3 por libra.

Cotización

El precio del cobre ha tambaleado recientemente, cayendo un 3,72% desde el máximo reciente que marcó el miércoles pasado sobre los US$ 3,15 por libra. Ayer, en particular, el metal industrial sufrió una agresiva pérdida de 1,37% que lo dejó en US$ 3,0366, arrastrado por una ola internacional de ventas de activos de riesgo a raíz de los rebrotes de Covid-19 (ver nota de la página 3).

Sin embargo, esta corrección reciente no alcanza a eclipsar el vertiginoso crecimiento que ha tenido la cotización en los últimos siete meses y fracción. Desde el mínimo que marcó a fines de marzo, en torno a US$ 2,09 por libra, el commodity se ha apreciado un 44,98%.

Hacia adelante, se espera que el repunte de China siga empujando los precios. “Los movimientos de los precios de octubre fueron un microcosmos de la tendencia de los últimos meses”, escribió en un reporte el economista senior de Scotiabank, Marc Desormeaux, destacando que fueron las “señales de un momentum amplio hacia el final del tercer trimestre” lo que llevó al precio al peak de la semana pasada.

Otro factor, acota el economista, son los rumores de que el gobierno chino pronto va a aumentar las compras y acumular una serie de commodities, para apoyar sus planes de estímulo vigentes.

Por lo pronto, se espera que el resultado de la cumbre del Partido Comunista, que finaliza hoy, sea uno de los factores que mueva la aguja en el precio del metal.