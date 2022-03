No sólo el petróleo: Precios del trigo, soya y maíz suben sobre 25% en medio de conflicto geopolítico

Commodities

Los únicos alimentos que no han registrado mayores variaciones es la carne y el café. Sin embargo, los analistas advierten que la volatilidad del mercado también podría afectarlos en el corto plazo.

En medio del conflicto geopolítico, han sido varios los commodities que han registrado fuertes alzas, como el petróleo que ha subido 40% en los primeros meses del año. Sin embargo, las tensiones también se han trasladado al sector de los alimentos.

El trigo ha sido uno de los que más ha subido, registrando un alza de 48% hasta obtener un precio de US$ 1.127 el bushel. A este, le sigue el maíz con un aumento de 26% en su precio a los US$ 745 el bushel, y la soya con un 23% que lo ubica en los US$ 1.682.

“El conflicto entre Rusia y Ucrania ha involucrado una afección comercial importante en el mercado de materias primas, esto se ha traducido en un nerviosismo generalizado entre los inversionistas que se han volcado a demandar estos instrumentos en un escenario de escasa oferta”, explica el analista jefe de Admiral Markets, Renato Campos.

“Entre ambas naciones representan 1/3 de la exportación mundial de trigo y un 19% de maíz, mientras Ucrania se encuentra dentro de los 10 principales países exportadores de soya, situación que podría agravarse si el conflicto perdura más allá de marzo, obligando a incrementar los costos de producción y luego ver un reflejo prácticamente inmediato en los precios de los productos en el retail”, añade.

Hasta ahora, los únicos alimentos que no han registrado mayores variaciones es la carne (ganado), que ha retrocedido durante 2022 un 2,14%, junto al café que ha caído 1,63%.

No obstante, el jefe de estudios trading de Capitaria, Ricardo Bustamante, detalla que si bien el precio de ambos no ha estado tan acoplado al rendimiento de otras materias primas, la caída de suministros y una sólida demanda proyectada, deberían provocar que se sumen pronto a las alzas de otros commodities.

“Con la importancia de Rusia en el mercado mundial de granos y otras materias primas de la agricultura, si vemos mayores tensiones geopolíticas y sanciones más estrictas en contra de Rusia, los suministros mostrarían un impacto aún mayor, situación que apoyaría alzas adicionales en el precio de los commodities”, añade.

En tanto, Campos afirma que, de llegar a conocer acuerdos diplomáticos en el corto plazo, “podríamos revisar contracciones importantes. Sin embargo, el daño producido a la economía mundial y las consecuencias que deberá enfrentar Rusia, nos obliga a considerar un escenario adverso durante 2022”.