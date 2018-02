Ola de ventas en bolsas mundiales golpea a las materias primas

Commodities

Las materias primas, desde el petróleo a los metales o el mineral de hierro, sufrieron una caída por el desplome de las bolsas y el auge de la volatilidad del mercado. Los inversionistas redujeron su exposición al riesgo recortando posiciones en materias primas pese a que los bancos y analistas siguen respaldando esta clase de activos dado el contexto de crecimiento mundial sólido.

El crudo Brent llegó a caer un 1,2% a US$66,82 el barril, encaminándose a una tercera caída diaria y la racha de pérdidas más prolongada desde noviembre.

En el London Metal Exchange, el cobre llegó a retroceder un 2% a US$7.025 la tonelada métrica con el declive del zinc, el plomo y el níquel. Los futuros del mineral de hierro cayeron un 1,2% en Singapur.

Los mercados de renta variable están sufriendo una corrección después de que las pérdidas en Wall Street, que comenzaron en la última sesión de la semana pasada, se agravaran el lunes. El indicador Dow Jones Industrial Average registró su mayor caída intradía en puntos de la historia. La oleada de ventas -desencadenada en parte por una subida inicial de los rendimientos de los bonos y la preocupación sobre el ritmo al que la Reserva Federal elevará los tipos de interés- está afectando a las materias primas, que a finales de enero alcanzaron el nivel más alto desde 2015. No obstante, Citigroup Inc. dice que éste es el momento para que los inversores agreguen posiciones en metales.

"Claramente hay un riesgo de tono en los mercados que pesará sobre el sector", dijo Daniel Hynes, estratega sénior de materias primas en Australia & New Zealand Banking Group. "Pero no hay una razón de fundamentales para que esta ola de ventas cambie nuestra postura sobre los mercados de materias primas".