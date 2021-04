OPEP aumentará la producción de petróleo a 350 mil barriles diarios desde mayo

Commodities

Según indicaron, la decisión fue tomada frente a los avances en los programas de vacunación y los paquetes de estímulo en economías clave, proyectando un crecimiento económico mundial de 5,1%, para 2021.

Este jueves la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP) decidió aumentar la producción de crudo a 350.000 barriles diarios para mayo y junio, y 450.000 para julio de 2021.

Según un comunicado, la decisión fue tomada al ver mejoras en el mercado global, respaldadas por los programas mundiales de vacunación y los paquetes de estímulo en economías clave. Sin embargo, señalaron que la volatilidad observada en el último tiempo justifica “un enfoque cauteloso y vigilante continuo”.

De hecho, impulsado por el alza de contagios de Covid-19 en el mundo, los confinamientos en Europa y la preocupación sobre la oferta y demanda de petróleo por el bloqueo del Canal de Suez, los futuros del crudo Brent cayeron en pocos días a US$ 62 el barril desde los US$ 70, para luego estabilizarse alrededor de los US$ 64.

Frente a esto, el secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, aseguró que si bien el "entorno sigue siendo difícil, complejo e incierto”, las expectativas de crecimiento económico mundial en 2021 son ahora más elevadas, con un 5,1%, frente al 4,8% proyectado en la última reunión de febrero.

Tras la reunión, los precios del crudo Brent se dispararon 3,17% hasta los US$ 64,66 el barril, mientras el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en los US$ 61,30, con un alza de 3,62% en su precio.