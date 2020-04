Oro toca máximo en siete años por miedo a la recesión

Commodities

Por su parte, los futuros del oro en EE.UU también aumentaron.

Los precios del oro subieron el martes un 2% y alcanzaron su valor más alto desde fines de 2012. Esto debido a que los inversionistas se están refugiando en el metal ante las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial y una ola de medidas fiscales y monetarias de grandes bancos centrales.

Así, el oro al contado ganó un 1,3%, a US$ 1.735,85 la onza, tras haber subido un 1,9% a US$ 1.746,5. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos aumentaron un 0,4% a US$ 1.768,9 por onza, tras cotizar en la sesión en US$ 1.788,8, su máximo desde febrero de 2013.

Este metal precioso tiende a beneficiarse de las medidas de estímulo de los bancos centrales, y suele ser visto como una cobertura contra la inflación y la devaluación cambiaria. Unas tasas de interés bajas también reducen el costo de oportunidad de tener el lingote, que no devenga intereses.

"Hay muchas compras de refugio. Es la preocupación actual por la recesión/depresión que existe ahora. La perspectiva económica parece bastante grave", dijo Bob Haberkorn, estratega senior de mercado de RJO Futures.

Además, Haberkorn recalcó que "la Fed de Estados Unidos acaba de crear 2 billones de dólares la semana pasada y otros bancos centrales de todo el mundo están haciendo lo mismo; las tasas de interés están en o cerca de cero, hay mucha preocupación y es un entorno perfecto para que la negociación del oro vaya a los US$ 2.000".

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional aseguró que "se espera que la economía mundial se contraiga un 3% durante 2020, por el colapso de la actividad provocado por el coronavirus, lo que marcará la peor recesión desde la Gran Depresión de la década de 1930".