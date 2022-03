Petróleo Brent se acerca a US$ 118 y Goldman estima que podría llegar a US$ 150 en tres meses

Commodities

El WTI se encamina a una ganancia semanal del 20%, mientras que el Brent ha cotizado en su mayor rango desde el lanzamiento del contrato de futuros en 1988.

El petróleo se dirigía a la mayor subida semanal desde que la pandemia sacudió los mercados a principios de 2020, con los precios oscilando en un rango de US$ 20 desde que Rusia invadió Ucrania, y desató temores de una importante crisis de suministro.

Los futuros en Nueva York subieron hasta un 6,5% para alcanzar un nuevo máximo intradía tras las noticias de que el gobierno de Biden evalúa prohibir las importaciones estadounidenses de crudo ruso.

El barril de WTI para entrega en abril se encontraba en US$ 115,4 a las 2 de la tarde con 41 minutos en Nueva York, mientras que el Brent para entrega en mayo se situó en los US$ 117,8 el barril.

Los precios subieron hoy viernes después de que funcionarios ucranianos dijeron que las fuerzas rusas atacaron una planta nuclear, la mayor de Europa.

Restricciones de oferta

Los precios del petróleo podrían encumbrarse hasta los US$ 150 el barril en los próximos tres meses si el crudo ruso continúa siendo mayormente rechazado, sostiene Damian Courvalin, director de investigación energética del banco estadounidense Goldman Sachs.

Ayer JPMorgan había hecho su estimación de que, en este mismo escenario de restricción de oferta, el crudo Brent podría terminar el año en US$ 185 el barril. Por su parte, algunos fondos de cobertura apuntan a US$ 200.

Los precios internacionales del petróleo se han disparado casi un 50% este año, en medio de una situación de escasez de suministro que se ha agravado a medida que las refinerías y otros compradores comenzaron a evitar el crudo ruso en medio del ataque de ese país a Ucrania.

La ventaja del petróleo es "significativa", dijo Courvalin. La destrucción de la demanda podría comenzar a manifestarse una vez que el crudo supere la marca de los US$ 150, agregó. Solo esta semana Goldman elevó su pronóstico de un mes para el crudo Brent a US$ 115 desde los US$ 95.

En un intento de enfriar los precios, la Agencia Internacional de Energía anunció una liberación de reservas de emergencia de 60 millones de barriles, que hasta ahora no ha logrado calmar la preocupación por el suministro.

Si bien la probabilidad de una interrupción importante del suministro ruso ha impulsado los precios esta semana, los indicios de que un acuerdo nuclear iraní podría estar cerca aumentaron la volatilidad de los precios.