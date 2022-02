Petróleo cae tras cierre de mercados con EEUU considerando una liberación de reservas estratégicas

Commodities

Los futuros en Nueva York avanzaban 0,2% antes de caer tras el cierre de las operaciones, mientras que el Brent tuvo un descenso desde los US$ 98 alcanzados durante el día.

El petróleo cayó después de las operaciones en los mercados tras la noticia de que Estados Unidos evalua una posible liberación de sus reservas de petróleo en coordinación con sus aliados.

Los futuros en Nueva York cerraron con una subida del 0,2%, antes de caer. El Brent para entrega en abril no sufrió cambios luego del cierre y se situó en US$ 96,84 el barril, marcando un descenso desde los precios sobre US$ 98 alcanzados durante el día. El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril subió 19 centavos tras el cierre para establecerse en US$ 92,1 el barril.

A primera hora del día, el crudo osciló a lo largo de la sesión con los mercados centrados en las actuales tensiones entre Rusia y Ucrania, al tiempo que sopesaban una posible conclusión de las conversaciones nucleares con Irán, que podría añadir oferta al mercado.

El gobierno de Biden está considerando recurrir de nuevo a su suministro de emergencia de petróleo en coordinación con los aliados para contrarrestar un alza de precios generada por las medidas de Rusia contra Ucrania, según dos personas familiarizadas con el asunto.

EEUU está en conversaciones con los exportadores e importadores de petróleo para tratar de suavizar las consecuencias de cualquier escalada de hostilidades y sanciones, dijo Daleep Singh, asesor adjunto de Seguridad Nacional de Biden, agregando que las conversaciones incluyen la posibilidad de aprovechar las reservas estratégicas de petróleo.

A medida que las tensiones en Ucrania aumentan el riesgo de interrupciones del suministro, la Agencia Internacional de la Energía afirmó que sus miembros están dispuestos a actuar para garantizar que los mercados mundiales de petróleo estén adecuadamente abastecidos.

Suponiendo que la escalada rusa se sume a un acuerdo con Irán, el banco estadounidense JPMorgan dijo que es probable que el Brent alcance una media de US$ 110 en el segundo trimestre.

Al mismo tiempo, la prima del crudo Brent con respecto a los futuros del petróleo en EEUU subió a casi US$ 5 el barril, su máximo nivel desde abril de 2020. El referente internacional se está fortaleciendo por el temor a posibles interrupciones del suministro de energía a medida que se intensifican las tensiones entre Rusia y Ucrania, dice Spencer Vosko, director de petróleo crudo en Black Diamond.

