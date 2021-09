Petróleo llega a su nivel más alto en seis semanas mientras se avecina otra tormenta en el Golfo de EEUU

Commodities

Goldman Sachs dijo que el petróleo probablemente liderará un repunte entre los commodities el próximo trimestre, en medio de una fuerte demanda y una "creciente escasez" de ofertas; mientras Bank of America Corp. advirtió que los precios podrían llegar a US$ 100 el próximo año.

El petróleo cerró por encima de los US$ 70 el barril por primera vez en casi seis semanas en tanto otra fuerte tormenta se dirige al Golfo de México, mientras que los productores aún se recuperan del huracán Ida.

Los futuros en Nueva York cerraron un 1,1% más. Se espera que la tormenta tropical Nicholas, que puede alcanzar la fuerza de un huracán antes de tocar tierra, traiga lluvias torrenciales a Houston, así como a partes de Louisiana que aún se están recuperando del huracán Ida de hace dos semanas.

Aproximadamenteel 44% del suministro de petróleo se ha reducido en el Golfo y el volumen de producción cerrada puede comenzar a crecer una vez más. Shell ya ha comenzado a retirar personal de una de sus plataformas para prepararse para la tormenta. Las refinerías y terminales de Texas también podrían sufrir algunos recortes, dada la trayectoria costera de la tormenta.

“La amenaza de más interrupciones por condiciones climáticas extremas también es motivo de preocupación para los productores y una razón para que los comerciantes agreguen sobreprecios, en la medida que la nueva tormenta tropical Nicholas en el Golfo de México podría convertirse en un huracán y golpear a Texas en los próximos días”, dijo Nishant Bhushan, analista de mercados petroleros de la consultora industrial Rystad Energy.

Con los precios del crudo subiendo constantemente este mes, los principales bancos de Wall Street están evaluando el mercado del crudo. Goldman Sachs Group Inc. dijo que el petróleo probablemente liderará un repunte entre los commodities el próximo trimestre en medio de una fuerte demanda y una "creciente escasez" de oferta. Bank of America Corp. dijo que un invierno más frío de lo esperado podría hacer subir los precios a US$ 100 en algún momento a principios del próximo año.

Mientras tanto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pronosticó el lunes una demanda más fuerte de su crudo para este y el próximo año en medio del aumento del uso global de combustible y las interrupciones de la producción, desde el Mar del Norte hasta EEUU. El informe mensual del grupo indicó que el mundo continuará enfrentando un déficit de oferta en los próximos meses, incluso si las naciones de la OPEP reactivan la producción.

Los comerciantes también esperan cuotas de importación adicionales para las refinerías privadas de China, lo que podría impulsar nuevas compras en el mercado físico en las próximas semanas. A una empresa se le dio permiso para importar un volumen determinado de crudo la semana pasada, y se esperan cuotas inminentes para otras refinerías.

"El panorama más amplio de la demanda mundial de petróleo muestra signos de normalización", dijo Stephen Brennock, analista de la corredora PVM Oil Associates. "Dado que la OPEP+ tiene un firme control de la oferta y mantiene su postura cautelosa, el mercado de crudo debería seguir endureciéndose aún más en el período de fin de año".

Por separado, la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés) ve más ganancias en la producción de petróleo ajustado de EEUU. Combinadas, las principales regiones de esquisto deberían agregar 66.000 barriles por día para producir 8.135 millones de barriles por día, pero no alcanzan los máximos pre-pandémicos.