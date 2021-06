Petróleo mantiene el tranco alcista ante positivo panorama para la demanda

Commodities

El crudo Brent subía un 0,28%, a US$ 71,51 el barril. El jueves alcanzó un máximo intradiario de US$ 71,99, su nivel más alto desde mayo de 2019.

El petróleo subía hacia los US$ 72 por barril el viernes, operando cerca de un máximo de dos años debido a que la decisión de la OPEP+ para controlar el bombeo y la recuperación de la demanda contrarrestaban las preocupaciones sobre una dispar campaña de vacunación a nivel global.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados dijeron el martes que se ceñirán a las restricciones de suministro acordadas. Un reporte semanal de inventarios mostró el jueves que las existencias de crudo de Estados Unidos cayeron más de lo esperado la semana pasada.

"Después de mucho titubeo, el Brent parece haber hallado un nuevo hogar por encima de los US$ 70 ", dijo Stephen Brennock, de la corredora petrolera PVM. "El verano (boreal) y la reapertura de la economía mundial son factores positivos para la demanda de petróleo en la segunda mitad del año".

En la semana, el Brent está en camino de una ganancia de más del 2,8% y el crudo estadounidense se dirige a un alza del 4%. Es la segunda semana de ganancias para ambos contratos.

"Los precios del petróleo están encontrando un viento a favor debido a las claras señales de que la demanda se está recuperando sólidamente", dijo Commerzbank.

El petróleo también fue impulsado esta semana por una desaceleración en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa nuclear de Teherán, que redujo las expectativas de un aumento de los suministros de crudo iraní.

Si bien la creciente demanda y el rápido ritmo de la campaña de vacunación en países como Estados Unidos han impulsado al petróleo, la lenta distribución de inyecciones y el alto número de infecciones en países como Brasil e India están afectando la demanda en los mercados petroleros de alto crecimiento.