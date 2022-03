Petróleo modera alzas, pero camina a su mayor avance semanal en casi dos años por Ucrania

Commodities

El crudo ha subido un 19% esta semana. Si bien no se han impuesto sanciones oficiales a las exportaciones de energía rusa, los compradores están evitando el crudo de la nación.

El petróleo se dirigía a su mayor aumento semanal en casi dos años después de que la invasión rusa de Ucrania sacudió los mercados mundiales y alimentó los temores de una escasez de oferta, lo que llevó los precios a su nivel más alto desde 2008.

Los futuros en Nueva York reanudaron sus ganancias a niveles de US$ 108,76, luego de oscilar a través de un rango de US$10 y cerrar por debajo de U$108 el barril el jueves ante señales de que un acuerdo nuclear con Irán podría estar cerca. Funcionarios ucranianos dijeron que las fuerzas rusas atacaron una planta nuclear el viernes temprano, la más grande de Europa, lo que provocó un aumento en el petróleo y otras materias primas antes de que los precios retrocedieran levemente. El crudo ha subido un 19% esta semana.

El crudo Brent, de referencia mundial, avanzaba apenas 0,1% a US$ 110,33 por barril

La Agencia Internacional de Energía advirtió que la seguridad energética mundial estaba amenazada y que la liberación planificada de reservas de petróleo de emergencia por parte de Estados Unidos y otras economías importantes no logró calmar las preocupaciones sobre el suministro. JPMorgan Chase & Co. dijo que el crudo Brent de referencia mundial podría terminar el año a US$ 185 por barril si el suministro ruso continúa interrumpido. Fue apenas por debajo de US$ 120 el jueves.

La invasión ha repercutido en todo el sector energético. Las grandes petroleras mundiales, incluidas BP Plc, Shell Plc y Exxon Mobil Corp., están saliendo de Rusia, los compradores de su crudo están buscando alternativas y los costos de envío están aumentando. Lukoil PJSC de Rusia ha pedido una "resolución rápida del conflicto militar".

Si bien no se han impuesto sanciones oficiales a las exportaciones de energía rusa, los compradores están evitando el crudo de la nación mientras enfrentan sanciones financieras. Alemania y la Casa Blanca se oponen a la prohibición de las importaciones de petróleo ruso, aunque está aumentando el apoyo de los legisladores estadounidenses para prohibir los envíos a Estados Unidos.

"La amenaza a la seguridad petrolera mundial y la escasez de suministro son reales", dijo Jeffrey Halley, analista senior de mercado de Oanda Asia Pacific Pte. "Un acuerdo nuclear con Irán no reemplazará la producción rusa perdida en los mercados internacionales y solo dará un consuelo temporal a los precios del petróleo".