Petróleo modera subida pese a entusiasmo en torno al anuncio de recorte de producción

Commodities

Pese a que los futuros del Brent y el WTI se elevaron más de US$ 1 en la noche, en este momento arrojan ganancias limitadas.

La reacción del mercado al anuncio de un acuerdo de recorte de suministro entre los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros actores relevantes del mercado fue inmediata, pero fugaz.

Mientras que en la noche los futuros del Brent y el WTI llegaron a subir más de US$ 1, ubicándose anoche en máximos intradía de US$ 33,24 y US$ 24,49, respectivamente, en este momento, los resultados son más débiles.

Datos de Bloomberg muestran que los derivados del referente europeo caen 0,41% en este momento, ubicándose en un modesto nivel de US$ 31,35, mientras que el benchmark americano sube 0,18% hasta US$ 22,80 por barril.

Si bien el furor inicial estuvo íntimamente ligado con el acuerdo impulsado por el gobierno de Estados Unidos, que implica un recorte de producción de 9,7 millones de barriles diarios por parte de la OPEP, Rusia y otros países, las preocupaciones por los niveles de demanda de commodities le pone presión a los precios.

El cierre parcial de las economías a raíz de la pandemia de coronavirus Covid-19 ha disminuido la demanda de materias primas, incluyendo el petróleo, que ha visto su consumo caer con fuerza últimamente.