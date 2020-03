Petróleo repunta de sus mínimos ante posible acuerdo entre EEUU y Rusia

Commodities

Los precios del petróleo se afirmaban el martes y se alejaban de mínimos de 18 años tocados en la víspera, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, accedieron a celebrar acuerdos para estabilizar el mercado energético.

Los precios del crudo Brent avanzaban 2,8%, a US$ 23,37 el barril, luego de haber terminado el lunes en US$ 22,76, su menor nivel de cierre desde noviembre del 2002.

En tanto, los futuros del West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos sumaban un 5,2%, a US$ 21,13 el barril, después de concluir la jornada anterior en US$ 20,09, un piso no visto desde febrero del 2002.

Los mercados petroleros han sufrido un doble golpe por la pandemia de coronavirus -que produjo un derrumbe de la demanda global- y la guerra de precios que inició este mes Arabia Saudita y Rusia tras no conseguir un acuerdo en el marco del grupo OPEP + para recortar los suministros de crudo.

Trump y Putin acordaron en un llamado telefónico que sus servidores electrónicos de energía discutan sobre formas de estabilizar el mercado, dijo el lunes el Kremlin.

A pesar de que el mercado de futuros del crudo está viendo una recuperación, los cargamentos físicos que están vendiendo en algunas regiones están en el suelo, con los operadores flexibles fuertes en el valor.

"La brecha entre las ventas físicas y las futuras refleja las diferencias entre las realidades en el terreno y la especulación sobre los esfuerzos que se realizan al reducir la presión", dijo JBC Energy.

Con un despliegue de precios de cerca del 60% en lo que va del año, un funcionario con restricciones al regulador del estado de Texas hizo un nuevo llamado a que se apliquen restricciones en la producción de crudo debido al exceso de oferta nacional.