Petróleo repunta debido a temores sobre suministros por tensiones geopolíticas

Las acciones mundiales, que suelen moverse a la par con el petróleo, se encaminan a marcar su mayor caída mensual desde que la pandemia golpeó a los mercados en marzo de 2020.

Los precios del petróleo repuntaban el martes, recuperando parte de las pérdidas de la sesión previa, debido a que las crecientes tensiones en Europa del Este y Oriente Medio causaban preocupaciones sobre posibles interrupciones de los suministros en un mercado ya ajustado.

Los futuros del crudo Brent subían US$ 1,21 o un 1,5%, a US$ 87,52 por barril, revirtiendo una caída del 1,8% en la víspera. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos ganaban US$1,11 o un 1,3%, a US$ 85,42 tras caer un 2,2% el lunes.

Tanto el WTI y el Brent, que tocaron máximos de siete años la semana pasada, avanzan hacia ganancias mensuales de más de un 12%.

Antes de una esperada decisión de la Reserva Federal sobre tasas de interés el miércoles, donde un alza podría lastrar a los precios, los riesgos geopolíticos que involucran a Rusia -productor de gas y petróleo- han apuntalado los precios.

La OTAN dijo el lunes que pondría fuerzas en espera y reforzaría al este de Europa con más buques y aviones cazas, en lo que Moscú criticó como "histeria" occidental en respuesta al aumento de tropas rusas en la frontera con Ucrania.

En Oriente Medio, el movimiento hutí de Yemen, alineado con Irán, lanzó un ataque con misiles contra Emiratos Árabes Unidos el lunes que estuvo dirigido contra una base que alberga a militares estadounidenses, pero fue frustrado por interceptores Patriots de fabricación estadounidense, dijeron autoridades de Washington y emiratíes.

El grupo OPEP+, que reúne a la Organización de Países Exportadores de Petróleo con Rusia y otros productores, tiene problemas para alcanzar su objetivo de aumento mensual de la producción de 400.000 barriles por día (bpd).