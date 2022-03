Commodities

Petróleo se cotiza sobre US$ 100 mientras liberación de reservas no logra calmar temores

Los futuros del WTI en Nueva York subieron un 8% para situarse por encima de los US$ 103 el barril, mientras que el Brent para entrega en mayo se elevó US$ 7, quedando en US$ 104,97 el barril.

