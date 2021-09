Petróleo se eleva por encima de los US$ 80 mientras la crisis energética global sacude los mercados

Commodities

El Brent extendió una reciente racha de ganancias hasta alcanzar el nivel más alto desde octubre de 2018.

El petróleo Brent superó los US$ 80 el barril, el último hito en una crisis energética mundial, ante señales de que la demanda se está adelantando a la oferta y agotando los inventarios.

El índice de referencia del crudo internacional extendió una reciente racha de ganancias hasta alcanzar el nivel más alto desde octubre de 2018, mientras que West Texas Intermediate también subió.

El último repunte del petróleo se ha producido con una serie de predicciones de precios alcistas por parte de bancos y comerciantes, pronósticos de un aumento de la demanda este invierno y especulaciones de que la industria no está invirtiendo lo suficiente para mantener los suministros. El salto a US$ 80 también está agregando presión inflacionaria a la economía mundial en un momento en el que los precios de las materias primas energéticas se están disparando. El gas natural europeo, los permisos de carbono y la energía subieron a nuevos récords el martes, con pocas señales de que el repunte se desacelere.

El petróleo se recuperó de su deslumbrante colapso el año pasado en medio de restricciones récord en la producción del grupo OPEP + y una recuperación económica mundial que ha impulsado la demanda. Los precios podrían llegar a los US$ 90 este año a medida que se profundice la caída de las acciones, dice Goldman Sachs.

Es posible que la OPEP + incluso deba considerar aumentar la producción en más de su plan actual de 400.000 barriles por día por mes, dijo Chris Bake, jefe de originación de Vitol Group, el mayor comerciante de petróleo independiente del mundo en un seminario web.

El mercado del petróleo es "una imagen diferente a la que existía hace un mes o seis semanas", dijo Bake. "La demanda ha sido buena. La sustitución del petróleo está sucediendo mucho, ya que el gas natural simplemente corre y se dispara en los precios ".

Es probable que gran parte de las perspectivas para el resto del año dependan de qué tan frío se pone el invierno en el hemisferio norte. Los analistas y consultores han publicado una serie de estimaciones sobre la cantidad de demanda que podría verse impulsada por el aumento de los costos del gas y las temperaturas frías, pasando de unos pocos cientos de miles de barriles por día a 2 millones.

El petróleo también ha logrado recuperarse a pesar de que el combustible para aviones, un componente clave de la demanda, sigue obstaculizado por la pandemia. Sin embargo, otros focos de consumo se han recuperado con fuerza, incluidos los combustibles utilizados para fabricar plásticos y los utilizados en procesos de fabricación, como el diésel. Se espera que el consumo mundial de petróleo vuelva a los niveles previos a la pandemia en el tercer trimestre de 2022, dijo el presidente de BP Singapur, Eugene Leong, en una entrevista.

Con los precios ahora en US$ 80 el barril, los valores futuros también están aumentando. El WTI para 2022 cotiza cerca de US$ 71 el barril. Las ganancias en los precios a plazo en teoría hacen que sea más atractivo para los productores en los EEUU bloquear la producción, pero el crecimiento ha sido limitado este año debido a que los inversores presionan para obtener ganancias para los accionistas en lugar de una mayor producción.

"En petróleo, estamos por encima de los US$ 80 el barril esta mañana sobre una base Brent y miramos los recuentos de plataformas en los EEUU y otras partes del mundo, te están mostrando que, oye, US$ 80 el barril simplemente no es suficiente, ", Dijo Jeff Currie, jefe de investigación de materias primas de Goldman Sachs Group Inc. en una entrevista con Bloomberg Television. "Siempre hay algún inversor en algún lugar del mundo que pondrá el capital a trabajar si los rendimientos son lo suficientemente altos. La pregunta es dónde está ese número ".