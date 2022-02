Petróleo se modera y retorna a los US$ 100 en medio de intensas presiones sobre una castigada Rusia

Commodities

Los futuros del Brent subían un 3% para llegar a US$ 100,82 después de haber alcanzado un máximo de US$ 105,07 en las primeras operaciones del día.

Los precios del petróleo subieron hoy lunes luego de que los países occidentales impusieron más sanciones contra Rusia y bloquearon a algunos bancos rusos del sistema de pagos internacional Swift, lo que podría causar una grave interrupción de sus exportaciones de crudo y otras materias primas.

Los futuros del crudo Brent LCOc1 subían US$ 2,89 (un 3%) para llegar a US$ 100,82 el barril a las 5 de la tarde con 8 minutos GMT, después de haber alcanzado un máximo de US$ 105,07 en las primeras operaciones del día.

El contrato del Brent para entrega en abril vence el lunes. El más activo, para entrega en mayo, ganaba US$ 3,14 para alcanzar los US$ 97,26 el barril.

Los futuros del petróleo estadounidense CLc1 trepaban US$ 3,79 dólares (un 4,1%) hasta los US$ 95,38 el barril, después de llegar a un techo de US$ 99,10 en las primeras transacciones.

Te puede interesar: Quinto día de invasión rusa: Europa y EEUU intensifican sanciones y Rusia y Ucrania seguirán negociando

"Las medidas de Estados Unidos y Europa para eliminar ciertos bancos rusos del sistema interbancario Swift han generado temores de una interrupción del suministro en el corto plazo", dice el estratega de materias primas de ANZ, Daniel Hynes.

"El riesgo para el suministro es el mayor que hemos visto en mucho tiempo y se presenta en el contexto de un mercado ajustado", sostiene.

Rusia enfrenta una grave interrupción de sus exportaciones de todos los productos básicos, desde petróleo hasta cereales, después de que los países occidentales impusieran duras sanciones a Moscú y cortaran a algunos bancos rusos del Swift.

Varios grados del crudo ruso ya eran golpeados en los mercados físicos. Rusia representa alrededor del 10% del suministro mundial de petróleo.

El banco Goldman Sachs elevó su pronóstico del precio del Brent a un mes a US$ 115 el barril desde los US$ 95 de su estimación anterior.

También te puede interesar: La "lista negra" de personas y entidades rusas sancionadas por la invasión a Ucrania