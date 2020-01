Commodities

Petróleo se toma una pausa ante sensación más optimista de los inversionistas del conflicto en Medio Oriente

Por la mañana el Brent cedía 35 centavos a US$ 68,456 dólares por barril luego de escalar el lunes a US$ 70,74. El West Texas Intermediate (WTI) bajaba 26 centavos a US$ 63,01 el barril.