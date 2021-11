Petróleo sube después de que OPEP+ rechazara llamado de EEUU a aumentar la producción

Commodities

Los precios del crudo subían el viernes, después de que los productores de la OPEP+ rechazaron un llamado de Estados Unidos para aumentar la oferta y enfriar así el mercado, ciñéndose a sus planes de un aumento gradual de la producción tras los recortes realizados ante la crisis del coronavirus.

El crudo Brent avanzaba un 0,63%, a US$ 81,05 el barril, tras tocar los US$ 81,79, mientras que el West Texas Intermediate en Estados Unidos ganaba un 1,03%, a US$ 79,60 el barril, después de subir hasta los US$ 80,17.

El grupo OPEP+, que engloba a los principales productores, acordó el jueves mantener su plan de aumentar la producción de petróleo en 400.000 barriles por día (bpd) a partir de diciembre, ignorando los pedidos del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de una producción adicional para enfriar el aumento de los precios.

El principal productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Arabia Saudita, desestimó los pedidos de aumentos más rápidos de bombeo de la OPEP+, citando vientos económicos en contra. El grupo -integrado por los miembros de la OPEP y una alianza liderada por Rusia- ha estado restringiendo el suministro después de que la pandemia de COVID-19 provocó una evaporación de la demanda.

No obstante, con los precios minoristas de la gasolina en Estados Unidos no muy lejos de los US$ 4 el galón, considerado un punto de presión para los conductores locales, la carga recae en la Casa Blanca después de que Biden instó el sábado a los principales productores de energía del G-20 con capacidad de reserva a impulsar su producción.

La Casa Blanca dijo que evaluará una gama completa de herramientas a su disposición para garantizar el acceso a energía asequible después de la reunión de la OPEP+.

El enfoque cambiará ahora a si Estados Unidos y otros países optan por liberar petróleo de sus reservas estratégicas (SPR, por sus siglas en inglés), dijo en una nota Giovanni Staunovo, analista de UBS.

"Si bien tal decisión generaría descensos en los precios, las SPR solo pueden llenar el vacío durante interrupciones temporales de la producción y no solucionar problemas estructurales de subinversión y aumento de la demanda", dijo Staunovo. El banco espera que el Brent siga subiendo en dirección a los US$ 90 el barril durante los próximos meses.