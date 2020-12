Commodities

Los precios del petróleo caían con fuerza, más temprano, debido a que una nueva cepa de rápida propagación del coronavirus -que ha provocado confinamientos en gran parte de Reino Unido y llevó a restricciones más estrictas en Europa- generó temores sobre una recuperación más lenta de la demanda de combustible.

El crudo Brent perdió un 2,6%, a US$ 50,91 por barril, mientras que el petróleo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cayó 2,8%, a US$ 47,9 por barril. Ambos contratos llegaron a caer hasta US$ 3 en el peor momento de la sesión.

Las bajas del lunes ocurren después de siete semanas de alzas de los precios, en medio del optimismo derivado por el despliegue de las vacunas contra el Covid-19.

"Los precios del petróleo están decayendo en medio de temores de que la nueva cepa descarrilará la recuperación de la demanda de combustible. En todo caso, reafirma que el camino hacia la normalización de la demanda no es fácil", dijo Stephen Brennock, de la correduría de petróleo PVM.

El primer ministro británico, Boris Johnson, presidirá el lunes una reunión de emergencia del grupo de respuesta para discutir los viajes internacionales y el flujo de carga hacia y desde Reino Unido, luego de que los casos de Covid-19 registraron un alza diaria récord.

Las autoridades dicen que la nueva cepa del virus es hasta un 70% más transmisible que la original.

El ambiente negativo opacó un acuerdo alcanzado el fin de semana entre los líderes del Congreso de Estados Unidos sobre un paquete de ayuda de US$ 900.000 millones para enfrentar la crisis del coronavirus.

Sumándose a la presión, el número de plataformas de petróleo y gas de Estados Unidos, un indicador de producción futura, subió en 8 a 346 en la semana hasta el 18 de diciembre, su mayor nivel desde mayo, dijo Baker Hughes, reflejando que los precios del crudo han cotizado sobre 45 dólares por barril desde fines de noviembre.