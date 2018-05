Petróleo supera barrera de U$ 80 por barril por primera vez desde 2014

Commodities

Los contratos de futuros suben en medio de temores por las implicancias que tendrá la decisión de Estados Unidos de abandonar el pacto nuclear de Irán.

El precio del petróleo llegó a US$ 80 el barril este jueves en Londres por primera vez desde fines de 2014 en medio de señales de que los excedentes en los inventarios de crudo en todo el mundo seguirán disminuyendo.

Los contratos de futuros en Londres y Nueva York escalaron más de 1% hoy en medio de temores por las implicancias que tendrá la decisión de Estados Unidos de abandonar el pacto nuclear de Irán y la mayor inestabilidad en una región que concentra gran parte de la producción mundial del hidrocarburo.

“Las preocupaciones sobre el suministro están al tome de la atención luego de que EEUU abandonara el pacto” dijo Norbert Ruecker, jefe de research para commodities en Julius Baer, según Bloomberg. “El ruido geopolítico y los crecientes temores llegaron para quedarse”.

Los contratos para el petróleo Brent con entrega a julio subieron US$ 0,42 a US$ 79,70 por barril en la plaza londinense del ICE Futures Europe, tras haber marcado poco antes un nivel de US$ 80,18, el más alto desde noviembre de 2014.

El referencial mundial para el crudo se transó con un premio de US$ 7,79 respecto del WTI para despachos al mismo mes.

El WTI para entrega a junio subió US$ 0,36 a US$ 71,85 a media mañana en la New York Mercantile Exchange.

El alza en el valor del commodity podría tener un fuerte impacto para las economías que dependen de las importaciones para abastecer su demanda de energía, como Chile, que compra en los mercados internacionales más del 80% del petróleo que consume.

Junto con el alza del dólar, la tendencia puede impactar sobre los precios de la economía interna, generando presiones inflacionarias.