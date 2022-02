Petróleo toca máximos de siete años, tormenta en EEUU aviva preocupación por suministros

Commodities

Los referenciales del Brent y WTI, que se negociaban por sobre los US$ 90 el barril, estaban en camino de una séptima ganancia semanal consecutiva.

Los precios del petróleo cotizaban el viernes en máximos de siete años, debido a que las tensiones geopolíticas y una intensa nevazón en Estados Unidos reavivaron las preocupaciones sobre las interrupciones del suministro.

Los futuros del crudo Brent subían US$1,32, o un 1,2%, a US$ 92,43 el barril, después de haber tocado su máximo desde octubre de 2014 de US$ 92,66. El petróleo WTI de Estados Unidos sumaba US$ 1,45, o 1,6%, a US$ 91,72 el barril, después de haber trepado a su mayor nivel en siete años de US$ 91,91 por barril.

Ambos referenciales estaban en camino de una séptima ganancia semanal consecutiva.

"Este último repunte ha sido provocado por una ola de frío en Texas, que está alimentando las preocupaciones sobre los cortes de producción en la Cuenca Pérmica, el mayor yacimiento de esquisto de Estados Unidos", dijo Carsten Fritsch, analista de materias primas de Commerzbank.

Una enorme frente helado azotó las regiones central y noreste de Estados Unidos el jueves, dejando sin electricidad a miles de personas.