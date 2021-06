Petróleo toca nuevo máximo por aumento de la demanda y caída de inventarios

Commodities

El precio del crudo subía por quinto día consecutivo este miércoles, tocando su máximo desde abril de 2019 y acercándose a los US$ 75 el barril, respaldado por una recuperación en la demanda desde la pandemia y un descenso de los inventarios petroleros en Estados Unidos.

El Instituto Americano del Petróleo (API) reportó que los inventarios de crudo cayeron en 8,5 millones de barriles, según dos fuentes del mercado, por encima de lo que esperaban los analistas. Las cifras oficiales de la Administración de Información de Energía (EIA) se conocerán pasado el mediodía.

A comienzo de la jornada, el petróleo Brent ganaba 36 centavos, o un 0,49%, alcanzando US$ 74,35 dólares el barril, tras tocar los US$ 74,73 , su máximo desde abril de 2019. El petróleo estadounidense subía a 24 centavos, o un 0,33%, a US$ 72,36, después de alcanzar los US$ 72,83, su cota más elevada desde octubre de 2018.

"El crecimiento de la demanda está mejorando el ritmo de la oferta y seguirá así en los próximos meses", dijo Stephen Brennock, de la correduría PVM.

El Brent ha trepado un 44% en lo que va de año, respaldado por recortes al suministro liderados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, un grupo conocido como OPEP+, y una recuperación de la demanda que se espera mejore el ritmo en el segundo semestre.

"Hasta los operadores ajenos a la energía está apostando a que los precios del crudo seguirán subiendo", dijo Edward Moya, analista senior de mercados de la correduría OANDA.

Ejecutivos de grandes operadoras petroleras dijeron el martes que esperan que los precios sigan por encima de los US$ 70 y retornen a niveles prepandémicos en la segunda mitad de 2022.

Al mismo tiempo, la perspectiva de un inminente alza de las exportaciones de crudo iraní parece algo menos probable, dijeron analistas. Las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington para la reanudación del acuerdo nuclear de 2015 se reanudaron en Viena el sábado.