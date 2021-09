Precio de la libra del cobre dejaría los US$ 4 durante el próximo bienio

Commodities

En el escenario más probable que asume el Banco Central en el IPoM, los términos de intercambio se mantienen en niveles elevados en el periodo 2021-2023, aunque se ajustan algo a la baja respecto de junio. Las proyecciones para el precio del cobre se reducen a US$ 4,15 la libra para este año (US$ 4,25 en junio), mientras que para 2022 y 2023 se sigue estimando un nivel promedio en torno a US$ 3,85 la libra, una trayectoria “coherente con la convergencia a sus niveles de largo plazo prevista en junio”. En cambio, el petróleo se ajusta levemente al alza a valores de US$ 62 a US$ 64 el barril en el periodo 2021-2023 (promedio Brent WTI). Considerando lo anterior, los términos de intercambio crecerán 14% durante 2021 (17% en junio). Para 2022 y 2023, se contraerán 3,0 y 4,7% anual, respectivamente.