Precio del cobre retrocede y rompe la barrera de los US$ 3,20 la libra

Commodities

La libra del commodity anota un retroceso de 1,06%.

Pese a que la mayoría de los metales industriales se encuentran al alza hoy, no fue la misma historia para el cobre.

Es así como la libra del commodity se ubica esta jornada en los US$ 3,18, lo que representa un retroceso de 1,06%.

Desde EuroAmerica, la analista Martina Ogaz, sostiene que el precio que registra hoy el cobre no es inesperado y que se debería, probablemente, a que el mercado está internalizando los efectos del año nuevo chino.

"En general, la ultima semana vimos movimientos más volátiles tras conocerse los inventarios en la Bolsa de Metales de Londres, hoy el mercado del cobre está un poco más cauteloso porque se viene el año nuevo chino, donde el país se paraliza durante una semana, se reduce el comercio y las importaciones. El precio durante estos días no se ha movido del rango de los US$ 3,21 y los US$ 3,18, por lo que no sorprende que el resultado de hoy".