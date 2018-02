Precio del cobre vuelve a bajar de los US$ 3,20 la libra

Commodities

El movimiento en el precio del metal está en línea con la apreciación del dólar a nivel multilateral.

Ante un mercado expectante respecto a las primeras palabras del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, en el congreso de ese país, el dólar vuelve a apreciarse.

Si bien Powell no ha pronunciado palabra alguna, su discurso ya se ha hecho público. "En general da un soporte bien sólido a la economia norteamericana, lo que se podría leer como un alza de tasas y el mercado esta operando de forma ambigüa", afirmó Luis Felipe Alarcón, de EuroAmerica.

A esta hora, la caída generalizada en los commodities no se hizo esperar y el cobre no fue la excepción. Con un retroceso de 1,16%, el metal rojo volivó a bajar de la barrera de los US$ 3,20, situándose en un precio de US$ 3,18 la libra.

Sin embargo, al margen del fortalecimiento de la divisa estadounidense, la depreciación del commodity estaría siendo impactada fuertemente por un alza en los principales inventarios mundiales, sobre todo en el gigante asiático.

"Desde que abrió China (tras la celebración de su año nuevo), los inventarios han subido, por lo que esto se traduciría a un menor precio del cobre", explicó Alarcón.

No obstante, la situación podría cambiar durante los próximos días.

"En los últimos tiempos (los inventarios) han estado bien variables. (El precio del cobre) Va a depender también de cómo siga en adelante la demanda china, que no ha tenido mucha fuerza, pero habría que darle un par de semanas para ver en definitiva como evoluciona", concluyó el experto.