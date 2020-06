Precio del oro se mantiene cerca de su máximo en casi ocho años

Commodities

Los precios del oro se estabilizaban hoy lunes y operaban cerca del máximo de casi ocho años que alcanzaron la semana pasada, encaminándose a su mayor alza trimestral en más de cuatro años, debido a que un fuerte aumento en los casos globales de coronavirus preocupaba a los inversionistas.

El oro al contado cotizaba con pocos cambios a US$ 1.769,54 la onza, a apenas US$ 10 de los US$ 1.779,06 que alcanzó el miércoles, su nivel más alto desde octubre de 2012. En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0,1%, llegando a US$ 1.781,60.

Los casos de coronavirus han aumentado en Estados Unidos, donde California ordenó que los bares cerraran el domingo y el estado de Washington puso en pausa sus planes de reapertura de la economía, mientras que las tasas de infección siguen creciendo en países como Brasil e India.

"El catalizador (para que el oro llegue a US$ 1.800 la onza) ya está aquí. Los crecientes casos en Estados Unidos y las preocupaciones sobre una segunda ola en Europa y Asia posiblemente desacelerarán cualquier potencial rebote de la economía y eso convertirá al oro en un tipo de activo de alta demanda", dijo Michael Hewson, analista jefe de CMC Markets UK.

La constante propagación del coronavirus limitaba el optimismo en torno a una rápida recuperación de la economía global, lo que enviaba a las acciones globales a mínimos de dos semanas. El oro es utilizado como una inversión segura en momentos de incertidumbre política o financiera.

Entre otros metales preciosos, el paladio ganaba un 0,9% a US$ 1.876,75 la onza, mientras que el platino subía un 1,9% a US$ 805,98 la onza y la plata sumaba un 0,6% a US$ 17,86 la onza.