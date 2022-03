Precio del petróleo sube 10% por impacto de sanciones a Rusia y temores sobre inflación se apoderan de mercados globales

Commodities

Los futuros del West Texas Intermediate en Nueva York avanzaron más del 10% para negociarse por encima de los US$105. Los futuros del Brent aumentaron más del 9% sobre US$ 107 por barril.

El petróleo aceleraba su avance el martes luego que la decisión de Estados Unidos y otras economías importantes de coordinar la liberación de las reservas de petróleo no logró calmar las preocupaciones sobre una gran escasez de suministros a medida que aumentan las sanciones contra Rusia.

La Unión Europea está discutiendo la exclusión de siete bancos rusos del sistema de mensajería SWIFT, incluido VTB Bank PJSC. Es el último de una lista de crecientes sanciones financieras contra Rusia, uno de los mayores productores de petróleo del mundo.

Bancos como Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley y JPMorgan Chase & Co. han aumentado sus pronósticos de precios del petróleo, anticipando posibles interrupciones en el suministro. La consultora OilX dijo que la probabilidad de una fuerte interrupción del crudo y los productos rusos transportados por mar está creciendo, lo que podría impulsar los precios por encima de US$ 150 dólares el barril.

Para moderar el repunte, Estados Unidos y otras naciones consumidoras importantes están considerando liberar 60 millones de barriles de reservas estratégicas, según personas familiarizadas con el asunto. Eso equivaldría a menos de seis días de producción rusa, y los comerciantes están sopesando el impacto potencial. La Agencia Internacional de Energía celebrará una reunión ministerial extraordinaria el martes, dijo el director ejecutivo, Fatih Birol.