Precios del petróleo caen por planes EEUU de usar reservas estratégicas crudo

Los precios del petróleo caían más del 1% el martes antes de la esperada liberación de las reservas de crudo de Estados Unidos para enfriar el mercado, con el barril lastrado además por el alza de nuevos casos de Covid-19 en Europa.

La liberación planificada de reservas de petróleo estratégicas de Estados Unidos es parte de un plan que el gobierno estadounidense ha elaborado junto con China, India y Japón para reducir los precios globales de la energía.

El Brent perdía 84 centavos, o un 1,05%, a US$ 78,78 el barril a las 1025 GMT; mientras que el West Texas Intermediate (WTI) bajaba US$ 1,1 o 1,45%, a US$ 75,65 .

La alianza OPEP+ ha rechazado hasta ahora las repetidas solicitudes de Washington para bombear más petróleo.

El lunes, los precios ganaron más del 1% tras informes de que el grupo podría ajustar los aumentos previstos a la producción si los grandes países consumidores liberan crudo de las reservas o si la pandemia frena la demanda.

Los precios han caído por debajo de los US$ 80 el barril desde los US$ 86 que tocaron el 25 de octubre -máximo de tres años-, en medio del diálogo para liberar barriles de forma coordinada y ante el miedo a un impacto en la demanda de energía de una cuarta ola de casos de Covid-19 en Europa.

Se espera que una liberación de reservas tenga solo un impacto temporal en los precios, dijeron analistas.

"A medida que Europa, y en particular Europa del Este, luchan por detener la propagación de Covid-19, hay un enorme riesgo de restricciones similares a cuarentenas", dijo Louise Dickson, analista de Rystad Energy.