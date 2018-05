Precios del petróleo se disparan tras decisión de Trump de romper pacto nuclear con Irán

Commodities

En el mercado spot de Londres, el barril Brent de referencia para Europa salta más de US$ 3 y llega a los US$ 78,33.

El precio del crudo sube y sube. Y hoy sube más que nunca debido a la decisión de Donald Trump de romper el pacto nuclear con Irán, un miembro de la Organización de países Exportadores de Petróleo (OPEP).

En el mercado spot de Londres, el barril Brent de referencia para Europa salta más de US$ 3 y llega a los US$ 78,33, un nivel no visto en más de tres años y medio.

Los futuros del crudo WTI suben a US$ 70 en Nueva York, una nueva marca desde fines de 2014. El valor del barril ha subido más de 10% únicamente en el último mes.

La tendencia alcista llega a niveles récords en el caso de los futuros del petróleo cotizados en la Bolsa de Shanghai, lanzados el pasado mes de marzo. En la sesión de hoy superan los 465 yuanes, equivalentes a más de US$ 73, informó Expansión.

Más allá de la inestabilidad adicional en una zona siempre sensible a los conflictos, la decisión de Washington sobre Irán podría tener un impacto directo en el suministro de crudo, toda vez que frenaría drásticamente las exportaciones del tercer mayor productor de la OPEP, un escenario que favorecería el auge del 'shale oil' en EEUU.

La arremetida de Trump se produce justo cuando baja la producción global y aumenta la demanda, reduciendo los niveles de oferta.

De acuerdo a la OPEP, los excedentes de petróleo se ubican en 55 millones de barriles, frente a los 340 millones de principios de 2017.