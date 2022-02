Retroceso de tropas rusas cerca de Ucrania alivia a los mercados: petróleo cae 3% y bolsas retoman las ganancias

Commodities

El repliegue de algunas unidades rusas generó optimismo. Sin embargo, al final de la sesión el presidente de EEUU, Joe Biden, endureció su postura y realizó nuevas advertencias a su par, Vladimir Putin.

El precio del petróleo retrocedió ayer después de haber alcanzado el lunes máximos de siete años de $ 94 por barril, en medio del escalamiento de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, por la eventual invasión del primero al territorio de Ucrania.

La baja del crudo fue gatillada por un informe de la agencia de noticias rusa Interfz, que citó al Ministerio de Defensa de ese país, señalando que algunas tropas en los distritos militares de Rusia adyacentes a Ucrania regresaron a sus bases.

La medida ponía paños fríos a la escalada de tensiones entre Rusia y Occidente. Sin embargo, ayer en la tarde el presidente de EEUU, Joe Biden, dio una conferencia de prensa en la que desacreditó esta información advirtiendo que su país no tenía ninguna evidencia de la retirada de las tropas rusas de la frontera con Ucrania.

Biden reiteró el compromiso de EEUU con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y emitió nuevas advertencias al presidente ruso, Vladimir Putin.

El mandatario dijo: "No se equivoquen, EEUU defenderá cada centímetro del territorio de la OTAN con toda la fuerza del poder estadounidense. Un ataque contra un país de la OTAN es un ataque contra todos nosotros".

Pero el mercado del petróleo pareció no reaccionar a este mensaje y continuó operando a la baja. El crudo Brent, de referencial internacional, cayó 3,42% para cerrar en US$ 93,18 por barril. Mientras que el estadounidense WTI cerró con una caída del 3,72% a US$ 91,91 por barril.

"La crisis entre Rusia y Ucrania ha puesto al mercado energético en alerta máxima por posibles interrupciones en el suministro de energía ruso", dijo a CNBC el trader de petróleo de PVM, Stephen Brennock.

Ambos índices del petróleo alcanzaron el lunes su nivel más alto desde septiembre de 2014, con el Brent tocando los US$ 96,78 y el WTI alcanzando los US$ 95,82 dólares.

El Brent subió 50% en 2021, debido a la recuperación mundial de la demanda, tras la pandemia.

Los inversionistas también están atentos a las conversaciones entre EEUU e Irán, sobre la reactivación del acuerdo nuclear de Teherán con las potencias mundiales, lo que potencialmente podría permitir mayores exportaciones de petróleo iraní.

Wall Street y Chile

A nivel bursátil, ayer las acciones estadounidenses cerraron con fuertes alzas, rompiendo una racha de tres días de pérdidas. Esto, gracias a la percepción de alivio en las tensiones entre Rusia y Ucrania y considerando que el mensaje del presidente Biden llegó justo en los últimos minutos de transacciones, lo que no le dio tiempo al mercado para reaccionar.

El Dow Jones subió 1,22%, para cerrar cerca de 34.988, mientras que el S&P 500 ganó 1,58% y el Nasdaq lideró con un avance de 2,53%.

En Chile, los principales mercados se vieron beneficiados por el repunte del cobre que celebró la baja de tensiones en el conflicto Rusia-Ucrania. El metal rojo subió 1,40% a US$ 4,45.

Lo anterior ayudó al principal índice de acciones, el S&P IPSA, que se elevó 0,85% a 4.634,69 puntos. También impulsó al peso chileno, en desmedro del dólar, cuyo precio descendió $ 12 hasta $ 802,02.