SQM reporta un fuerte salto de ingresos y ganancias ante un boom del litio, por lo que acelerarán producción

Commodities

Proyectaron que el crecimiento del mercado de litio sea de al menos 30% durante 2021 en comparación con el año pasado.

Positivos resultados tuvo durante los tres primeros meses del año SQM ante el fuerte salto en el negocio del litio, lo que llevó a la empresa ligada a Julio Ponce Lerou a acelerar los planes de expansión en el salar de Atacama.

La minera no metálica informó que en el primer trimestre del año los ingresos alcanzaron a US$ 528 millones, lo que es un alza de 38% respecto al mismo periodo del año pasado. En este punto se detalló que los ingresos por ventas de litio y derivados totalizaron US$ 135,2 un aumento del 107,0% respecto a 2020, lo que representa que los volúmenes subieron en 180%.

"Seguimos viendo fuertes indicadores de crecimiento en el mercado del litio. Durante el primer trimestre de 2021, las ventas de vehículos eléctricos alcanzaron aproximadamente 1,1 millones, o tres veces lo que vimos durante el mismo período del año pasado", dijo la empresa en el análisis razonado.

Además, proyectaron que el crecimiento del mercado de litio sea de al menos 30% durante 2021 en comparación con el año pasado.

Sobre las utilidades, SQM reportó ganancias por US$ 67,9 millones, lo que es un salto de 51% respecto al periodo enero- marzo del año pasado.

El gerente general de SQM, Ricardo Ramos, comentó que las mejores cifras se dieron "como resultado de mayores volúmenes de ventas en casi todas nuestras líneas de negocios. Al mismo tiempo, vimos tendencias positivas de precios en varias líneas de negocio. Hemos visto una recuperación en el mercado del yodo que se reflejó en volúmenes 30% más altos en comparación con el trimestre anterior. También tenemos buenas noticias de las líneas de negocios de fertilizantes, con los precios y la demanda global de la mayoría de ellos aumentando debido al buen entorno económico de los agricultores, lo que ha generado los ingresos más altos reportados en los últimos dos años en la línea de negocios de NVE".

Sobre el negocio del litio, el ejecutivo destacó el fuerte crecimiento en la demanda de vehículos eléctricos durante el primer trimestre, "más del doble en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que nos hace creer que la demanda anual de productos químicos de litio podría crecer más del 30%, más de lo esperado anteriormente."

Además, Ramos se mostró positivo sobre el precio del litio, señalando que los precios promedio de venta crecerán "de manera acelerada trimestre tras trimestre durante el resto del año" a medida que expiren los contratos de venta vigentes, informando además que las expansiones en la capacidad de litio en Chile "se están adelantando a lo programado y, como resultado, esperamos volúmenes de ventas de más de 85.000 toneladas métricas de productos de litio este año".