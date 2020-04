Trump asegura que Rusia y Arabia recortarán producción y petróleo salta casi 30%

Trump se puso entre ceja y ceja apuntalar al mercado del petróleo y hasta el momento lo está logrando. Por medio de su cuenta de Twitter el mandatario indicó que Rusia y Arabia Saudita llegaron a un acuerdo para recortar la producción en 10 millones de barriles diarios terminando así con su guerra de precios teniendo como efecto directo una abrupta alza del valor del crudo.

Just spoke to my friend MBS (Crown Prince) of Saudi Arabia, who spoke with President Putin of Russia, & I expect & hope that they will be cutting back approximately 10 Million Barrels, and maybe substantially more which, if it happens, will be GREAT for the oil & gas industry!