Un notición para Chile: Futuros de cobre superan los US$ 4 la libra y se aprontan a coronar un histórico rally

Commodities

Los futuros del commodities llevan once meses seguidos de alza en la Bolsa de Metales de Londres.

Y llegó. Tras un notable rally el cobre se cotiza en US$ 4 la libra, llegando a la mítica barrera que fue superada la última vez en el 2011.

De esta forma, y de terminar el mes al alza, los contratos futuros de cobre tendrán su mayor racha mensual de la historia, ya que completará 11 meses seguidos de alza en la Bolsa de Metales de Londres, algo que no se veía desde que hay registros de la actual medición y que datan de 1986.

Por su parte Cochilco reportó que en la Bolsa de Metales de Londres el precio escaló 1,81% a US$ 3,995 la libra.

Tras los devastadores efectos de la pandemia -y que dejaron al cobre en US$ 2,10 la libra- el metal comenzó una escala que al principio se sustentó en una mayor demanda desde China, principal comprador del mundo de commodities y que a su vez experimentaba una rápida recuperación tras meses de confinamiento.

Pero a medida que fue creciendo la demanda y signos de recuperación comenzaron a inundar a la economía nivel global, los ojos se comenzaron a colocar en la oferta que se ha visto presionada ante las mayores solicitudes.

Además los mayores estímulos de los países para apuntalar la actividad y voces que hablan de un superciclo de los commodities le dan más impulso a los metales, siendo el cobre uno de los más favorecidos.

El fuerte alza experimentada ayer y hoy por la materia prima vienen de la mano con la entrada en operaciones del mercado chino tras varios días feriados por el Año Nuevo Lunar.

El salto que está teniendo el cobre repercute en las acciones de las mineras que han acompañado el rally del metal. Por otro lado, el peso chileno se ha fortalecido, llevando al tipo de cambio muy cerca de los $ 700.

Goldman dice que hay un alto riesgo de escasez

El último apoyo para el rally del cobre vino esta mañana por parte de Goldman Sachs. Y es que el banco de inversiones sostuvo en un informe que existe "un alto riesgo de escasez en los próximos meses", añadiendo que la perspectiva "sigue siendo extremadamente optimista, sin evidencia de que los niveles de precios actuales estén estimulando efectos para revertir las tendencias".

De esta forma, la entidad espera un déficit de 327.000 toneladas en 2021 y un precio de US$ 9.200 (US$ 4,17 la libra) en un horizonte de tres meses, US$ 9.800 (US$ 4,44 la libra) en seis y US$ 10.500 ( US$ 4,76 la libra) en un año.