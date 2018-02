US$3 cae el precio del cobalto

Commodities

Indiferente completamente a la caída de las bolsas a nivel mundial, uno de los commodities más cotizados del mercado, el cobalto se mantiene completamente estable en su precio.

Es así como el elemento utilizado en baterías apenas bajó US$ 3, pasando de los US$ 80.382 a los US$ 80.379, variación despreciable que representa un 0%, dado el alto valor del metal.