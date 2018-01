US$68,75 alcanza el barril de petróleo Brent

Commodities

La OPEP y Rusia reafirmaron que persistirán en los recortes en la producción petrolera hasta fines de año.

Sin embargo, el anuncio no tuvo el fin esperado, ya que, a esta hora, tanto el precio del barril Brent como el del WTI (West Texas Intermediate) caen, alcanzando valores de US$ 68,75 y US$ 63,43.