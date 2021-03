Valentín Carril: “El cobre es una ayuda, pero no es el sueldo de Chile”

Commodities

El economista jefe para Latinoamérica de Principal detalló que la economía nacional debería regresar a la normalidad antes del tercer trimestre de 2021 impulsado por los servicios una vez eliminadas las restricciones sanitarias.

Frente a las nuevas medidas del Ministerio de Salud para combatir el alza de contagios de Covid-19, el economista jefe para Latinoamérica de Principal, Valentín Carril, asegura que la recuperación de la actividad económica chilena a sus niveles pre pandémicos no dependerá del éxito del cobre, sino que del fomento de los servicios.

De acuerdo a sus proyecciones, las nuevas restricciones en la Región Metropolitana por el Plan Paso a Paso frenarán en gran medida la actividad económica de marzo, ya que muchos servicios como restaurantes, tiendas de retail y casinos no podrán operar con normalidad.

“Esperamos que esto ojalá se libere en abril, desde el punto de vista económico, que ojalá tengamos las condiciones sanitarias para que se pueda liberar, entonces en abril habrá de nuevo un saltito. Si Chile vuelve a la normalidad en el tercer trimestre el crecimiento del PIB va a ser espectacular”, explica.

Según el economista, el alza del precio del cobre, cuya libra se ubica en US$ 4,149 en la Bolsa de Metales de Londres, son buenas noticias para la economía. Sin embargo, asegura que el metal rojo representa menos de un 6% del Producto Interno Bruto (PIB), por tanto, lo que realmente influenciará en la recuperación financiera son los bienes y servicios.

“La recuperación real de PIB, el crecimiento a largo plazo, depende mucho más de la productividad que los chilenos hacemos para darles servicios a otros chilenos, que si el cobre anda bien o mal. El cobre es una ayuda, pero no es la mayoría y en ningún caso eso de que el cobre es el sueldo de Chile, simplemente no cuadra con los números. Es bueno, pero no es algo que te dé vuelta la vida”, afirma.