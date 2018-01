10,37% se derrumba el bitcoin con alta volatilidad

Divisas

La volatilidad que se ha tomado al bitcoin en las últimas semanas parece no parar. Es así como la criptomoneda pasó hoy desde los US$ 16.753,23, a los US$ 15.016,44, cayendo así un 10,37%.

La baja se debería al aumento de controles hacia la criptodivisa por parte de naciones como China, Estados Unidos y Corea del Sur.