4,73% sube el bitcoin

Divisas

A esta hora las criptomonedas cotizan con resultados mixtos. Mientras el bitcoin, ethereum y litecoin avanzan 4,73%; 1,99% y 8,45%, respectivamente, el ripple retrocedía 2,93%.

Es así como las polémicas divisas actualmente presentan precios de US$ 9727,11 para el caso del bitcoin; US$ 924,98 para el ethereum y US$ 224,96 litecoin.

En tanto el ripple sigue por encima de US$ 1.