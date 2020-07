$786 fue el precio el cierre del dólar ante fuerte avance del cobre

Divisas

De este modo, el dólar terminó el día con una cotización que se ubica en los $ 786,76, lo que es una baja de $ 10,23 respecto a la sesión del viernes, de acuerdo a cifras de Bloomberg.

El dólar profundizó la caída con la que inició la jornada y cerró con una fuerte baja frente al peso chileno, en línea con la situación de la divisa a nivel internacional y ante una importante alza en el precio del cobre, principal producto de exportación del país.

Al mismo tiempo, los inversionistas ven con optimismo algunas señales económicas en el mundo, como que Alemania haya declarado oficialmente que dejó su punto más bajo de y ha comenzado su proceso de recuperación, además de buenas expectativas con los resultados empresariales, sobre todo desde la banca.

El cobre, por su parte, subió 3,52% en la Bolsa de Metales de Londres, hasta los US$ 2,96 la libra, según datos de Cochilco.

El analista de Mercados de XTB Latam, Sebastián Espinosa, señala que la caída del tipo de cambio "se de en medio de nuevas apreciaciones de un cobre que no parece dar tregua, a pesar de que técnicamente muestra niveles de sobrecompra".

"El cobre esta mañana ha rozado los US$ 3 la libra, anotando máximos de $2,99 y recortando ganancias desde esa zona. El nivel actual del precio del cobre no se veía desde marzo de 2019 e incluso los máximos de hoy no se alcanzaban desde la primera mitad del año 2018. Esta nueva subida del cobre se da en medio de negociaciones fallidas en una de las empresas mineras antofagastinas, donde los trabajadores de la compañía rechazaron una oferta salarial, aumentando las posibilidades de una inminente huelga y llevando al mercado a pensar en nuevos posibles recortes en la producción", añade.

El especialista agrega que el dólar sigue perdiendo terreno en el escenario internacional, con un Dollar Index que cae poco más de un 0,35%, acercándose a bajar del piso de los 96,000.

"Esto aumenta las presiones bajistas para el tipo de cambio local, con un dólar que incluso registró mínimos de $ 784 hoy", indica.